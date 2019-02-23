В Шереметьево задержали бельгийца из-за неправильного перевода слова

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали и проверили подданного Бельгии в аэропорту Шереметьево. Услышанное от него слово было неверно переведено как "взрыв". Взрывных устройств у него обнаружено не было, он отправился к месту назначения. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево после того, как сотрудники аэропорта услышали от него слово "взрыв". Позже выяснилось, что данное слово было переведено неправильно, но правоохранительными органами мужчина был проверен, взрывчатых веществ и взрывных устройств у него не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел вечером в пятницу, мужчина отправился в Париж тем же рейсом, которым планировал, но в целях безопасности самолет и пассажиры были дополнительно проверены.