Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру начать проверку по факту жертвоприношения верблюдов

ИРКУТСК, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту жертвоприношения пяти верблюдов в Иркутской области, сообщил он в субботу ТАСС.

Что в нем написано

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"Формулировка обращения: провести прокурорскую проверку о возможных фактах жестокого обращения с животными. На мой взгляд, в этой истории есть состав [преступления] для возбуждения уголовного дела по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ритуал жертвоприношения с сожжением пяти верблюдов провели в Иркутской области участники Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо". Видео, снятое во время ритуала, 21 февраля начало распространяться в интернете.

Руководитель организации Артур Цыбиков, который в ролике представлен как заместитель верховного шамана России, сообщил ТАСС, что обряды с жертвоприношением верблюдов проводятся в исключительных случаях, "когда государству или народу угрожают серьезные проблемы". По его словам, байкальские шаманы такой ритуал не проводили 300 лет.

Шаманы Бурятии ритуал осудили, отметив, что он не имеет никакого отношения к шаманизму. Проверку в связи с появлением информации о сожжении верблюдов уже проводит прокуратура Ангарска.