Грудной ребенок погиб после падения с восьмого этажа во время пожара в Смоленской области

ТАСС, 23 февраля. Грудной ребенок погиб в результате падения с восьмого этажа многоквартирного жилого дома во время пожара в городе Ярцеве Смоленской области, ведется расследование. Об этом в субботу сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня днем в квартире, расположенной на шестом этаже многоэтажного жилого дома в городе Ярцеве произошел пожар. Женщина, проживавшая на восьмом этаже дома, увидев возгорание и задымление, запаниковала и выбросила своего ребенка 2018 года рождения с балкона на предварительно растянутую очевидцами пожара ткань под окном. В результате ребенок получил травмы, и несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи СК совместно с сотрудниками отдела криминалистики. Проводится тщательный осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев.