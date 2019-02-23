AFP: число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 98

ТАСС, 23 февраля. Число жертв отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии возросло до 98. Об этом в субботу сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

По его данным, еще по меньшей мере 200 человек были доставлены в больницы. Ранее сообщалось о 89 погибших и 50 госпитализированных.

Отмечается, что среди жертв большое число женщин. Как информирует AFP, погибшие в основном являлись работниками чайных плантаций в штате Ассам. Пострадавшие употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.