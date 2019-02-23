На МЦК поезд сбил человека

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Поезд сбил насмерть человека на Московском центральном кольце между станциями Ростокино и Ботанический сад, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На перегоне Ростокино - Ботанический сад смертельно травмирован 31-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали в ведомстве.

Также около станции Нижние Котлы в Москве и и станции Кашира в Подмосковье поезда насмерть сбили двоих человек. Предварительно, они переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.