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На МЦК поезд сбил человека

Еще двое погибли под колесами поездов на станциях в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Поезд сбил насмерть человека на Московском центральном кольце между станциями Ростокино и Ботанический сад, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На перегоне Ростокино - Ботанический сад смертельно травмирован 31-летний мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали в ведомстве.

Также около станции Нижние Котлы в Москве и и станции Кашира в Подмосковье поезда насмерть сбили двоих человек. Предварительно, они переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

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