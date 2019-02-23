В Техасе разбился грузовой Boeing 767

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Грузовой самолет Boeing 767, на борту которого находились трое человек, потерпел в субботу катастрофу близ населенного пункта Ануак (штат Техас). Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Оператором самолета является авиакомпания Atlas Air. Двухмоторный Boeing 767 совершал рейс из Майами (штат Флорида) в международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон (штат Техас). "Предварительные данные указывают на то, что на борту находились три человека", - уточнило ФАУ на своей странице в Twitter, не раскрыв судьбу этих лиц.

Расследование причин крушения поручено федеральному Управлению по безопасности на транспорте США. Самолет, как информировало ФАУ, рухнул в воды залива Тринити-Бэй у побережья Техаса.