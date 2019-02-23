Московская горбольница после обысков заявила, что готова оказывать содействие следствию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московская городская клиническая больница (ГКБ) № 52, где накануне прошли обыски, сообщила, что готова содействовать следствию. Об этом в беседе с ТАСС заявила главный врач ГКБ Марьяна Лысенко.

Ранее источник силовых структурах сообщил агентству, что в ГКБ № 52 проходили обыски и была изъята документация по делу о незаконном ежемесячном обналичивании 30 млн рублей в течение трех лет через подставные организации.

"Все необходимые документы, свидетельства о собственности мы готовы предоставить правоохранительным органам и прессе, готовы оказывать содействие следствию", - сказала Лысенко. Она подчеркнула, что вся торгово-финансовая деятельность учреждения отражена в открытых источниках, "других вариантов осуществлять закупки у больницы нет".

Фигурантами данного уголовного дела являются сама Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморщок, а также его отец, который возглавляет больничную столовую. По данным следствия, Владимир Сморщок является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости - нескольких квартир на 2-й Тверской-Ямской улице, загородных домов общей стоимостью более $10 млн.

Источник в следственных органах пояснил ТАСС, что силовики обнаружили у Александра Шилова, супруга Лысенко, не менее семи квартир в Москве и Подмосковье. Источник добавил, что все они вызваны на допрос.

Лысенко утверждает, что никто до настоящего момента соответствующих обвинений не предъявлял. Повестка на допрос не вручена ни ей, ни ее подчиненным.

По ее словам, в ГКБ № 52 периодически проходят проверки различных надзорных органов, это нормальная практика для любого медицинского учреждения. "И это первый прецедент в нашей клинике, когда мероприятия были преданы такой бурной огласке", - резюмировала она.

Вопрос о собственности

Главврач опровергла наличие в собственности своего супруга нескольких квартир, отметив, что это подтверждает ежегодная декларация о доходах, где указываются сведения об имуществе. "У нас есть одна квартира, купленная в 2001 году на стадии нулевого цикла строительства, когда я еще не была главврачом больницы. Также у моего супруга имеется участок с домом в Подмосковье, доставшийся в наследство от родителей в 2004 году, другой недвижимости у нас нет", - подчеркнула она.

Сморщок также, по сведениям Лысенко, не имеет квартир на Тверской-Ямской и домов за городом. Все данные о собственности также доступны следственным органам, добавила она.