Жильцов дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара

ТАСС, 24 февраля. Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, эвакуировали в ночь на воскресенье из-за пожара в торговом центре, прилегающем к этому жилому дому. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

"Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Зори Урала", который расположен по улице Карла Маркса в пристройке к жилому дому №164 (это именно тот дом, где ночью 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов) <...> Внутри многоэтажки наблюдалось задымление. В сопровождении сотрудников МЧС из 11-го и 12-го подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей <...> В короткие сроки пожар был успешно локализован, а в дальнейшем и ликвидирован, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

От городской администрации для обогрева людей было выделено два автобуса. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры.

"В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты отдела дознания. В Магнитогорск дополнительно направлена испытательная пожарная лаборатория", - отмечается в сообщении.