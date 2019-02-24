Золотые часы стоимостью более 1 млн рублей украли у студента в центре Москвы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Золотые наручные часы стоимостью более 1 млн рублей украли у студента в ресторане в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"Вечером 23 февраля в полицию обратился студент третьего курса одного из столичных институтов. По его словам, в одном из заведений, расположенных в доме по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 23, корпус 1, неизвестный украл у него золотые часы Portugieser Yacht Chrono, ювелирные изделия, сотовый телефон и $500 (более 32 тыс. рублей)", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере".

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, общий ущерб, причиненный потерпевшему, составляет более 1 млн 803 тыс. рублей. "Стоимость одних только часов составляет более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.