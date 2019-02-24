Число жертв отравления алкоголем в Индии превысило 140

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля, /ТАСС/. Число жертв отравления некачественным алкоголем в северо-восточном штате Ассам (Индия) превысило 140 человек. Как сообщил в воскресенье министр здравоохранения этого штата Химанта Бисва Шарма, еще около 300 человек находятся в больницах, некоторые в тяжелом состоянии.

"Число жертв и пострадавших растет с каждой минутой", - цитирует главу ведомства индийский телеканал News18. Министр отметил, что только за последние сутки умерди около 50 человек.

Ранее сообщалось о 114 жертвах.

Отравление произошло в двух округах штата - Голахат и Джорхат. Сообщения о жертвах стали поступать из штата Ассам с вечера четверга. Большинство погибших - работники ассамских чайных плантаций. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие употребляли самодельный алкоголь, который "гонят" из неочищенного пальмового сахара с добавлением спирта, в составе спиртного был метанол и другие вредные химические примеси.

Случаи отравления некачественным алкоголем в Индии - не редкость, поскольку бедняки не могут себе позволить приобретать лицензионное спиртное в государственных магазинах. В стране широко распространен черный рынок дешевых самодельных алкогольных напитков, содержащих различные химические вещества для усиления вкуса и дешевый спирт кустарного производства.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - содержит данные о жертвах и пострадавших, меняется источник