В ДТП на Невском проспекте в Петербурге погибли гражданин США и москвичка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Гражданин США и жительница Москвы стали жертвами ДТП на Невском проспекте в центре Петербурга, где в ночь на воскресенье иномарка врезалась в толпу прохожих. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что возле здания бизнес-центра "Невский Плаза" BMW X6 выехал на тротуар и врезался в людей. Два человека погибли, трое попали в больницу.

"Один из погибших - гражданин США 1978 года рождения", - сказал собеседник агентства. Второй жертвой аварии, по его словам, стала 39-летняя жительница Москвы.

Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД журналистам сообщили, что задержанный был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года. В управлении также отметили, что перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар. Полиция вменяет водителю нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Вице-губернатор Петербурга Анна Мирянина в своем микроблоге в Twitter сообщила, что трое пострадавших были госпитализированы в Мариинскую больницу - одна женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, двое мужчин - в состоянии средней тяжести.

В новость были внесены изменения (12:48 мск) — добавлены комментарии ГУ МВД и вице-губернатора после четвертого абзаца