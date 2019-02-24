Полковника полиции в Северной Осетии заключили под стражу за взятку в $100 тыс.

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия Альберт Козонов заключен под стражу за взятку в $100 тыс. Об этом в воскресенье сообщила в релизе пресс-служба СУ СК РФ по Северной Осетии.

"По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 февраля 53-летний полковник полиции, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел по республике в служебном кабинете потребовал от главы сельского поселения $100 тыс., чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки.

Глава сельского поселения обратился с заявлением в УФСБ РФ по РСО-Алания. 21 февраля 2019 года при передаче взятки в сумме 6,7 млн рублей (эквивалентной $100 тыс. США), подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ при участии подразделения собственной безопасности МВД республики.