В Иркутской области задержали трех мужчин, убивших молодого человека на трассе

ИРКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, предположительно, убивших молодого человека и ранивших девушку на трассе в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в силовых структурах региона.

Нападение произошло в ночь на субботу на трассе Красноярск - Братск.

"Один убитый, есть одна [пострадавшая] девушка, которая получила ножевое ранение. Подозреваемые задержаны. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения... перегородили дорогу, забрали машину, причинив ранения [людям, которые в ней находились]", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого предполагаемые убийцы похитили еще одну машину.

Информацию о личностях погибшего и пострадавшей девушки собеседник агентства не привел.

Комментариями регионального управления Следственного комитета и областного главка МВД ТАСС пока не располагает.