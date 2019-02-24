Чешский авиалайнер через три часа полета вернулся в Прагу из-за утечки топлива

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Самолет Airbus A330 авиакомпании "Чешские авиалинии" в ночь на воскресенье из-за утечки топлива вынужден был прервать полет из Праги в Сеул и, совершив над Казанью разворот, вернулся в чешскую столицу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь международного аэропорта Праги Роман Пацвонь.

"У экипажа самолета, совершавшего рейс по маршруту Прага - Сеул, возникло обоснованное подозрение о происходящей утечке топлива, - рассказал он. - Через три часа полета, примерно над Казанью, авиалайнер совершил разворот и вернулся в Прагу".

Самолет успешно совершил посадку в пражском аэропорту. Его осмотр подтвердил факт утечки топлива. На авиалайнере проводятся ремонтно-технические работы, уточнил Пацвонь.