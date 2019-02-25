Суд прервал слушания по делу экс-главы Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд Сахалинской области в понедельник прервал рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный в отношении экс-губернатора региона Александра Хорошавина и его бывших подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания Хорошавин обратился к суду с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь. ‘’Я не могу адекватно ничего обсуждать в связи с состоянием здоровья. Прошу объявить перерыв в сегодняшних слушаниях’’, - заявил он. Сторона обвинения поддержала ходатайство и предложила суду решить вопрос о постоянном присутствии медиков во время последующих слушаний.

"Судебная коллегия постановила ходатайство удовлетворить и прервать слушания до 14:30 (06:30 мск). <...> В дальнейшем обеспечить участие в слушаниях медицинских работников’’, - заявила судья Елена Терлецкая.

Во время перерыва Хорошавин будет осмотрен врачом скорой помощи. От этого будет зависеть, продолжится ли заседание после обеда.

В ноября прошлого года суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на февральский приговор. Предыдущее заседание, которое должно было пройти 8 февраля, отменили из-за госпитализации одного из фигурантов дела - бывшего зампреда правительства региона Сергея Карепкина. Врачи диагностировали ему тромбофлебит.

Дело Хорошавина

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 млн рублей. Эти средства предназначались за содействие в избирательных кампаниях на выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным и осудил на 13 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей. Его бывший помощник Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин - к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.