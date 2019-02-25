Суд в Приморье отказал в домашнем аресте для отца, отомстившего школьному хулигану

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Шкотовский районный суд в Приморском крае отказал в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего арест мужчине, наказавшему школьного хулигана. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту причинения побоев 12-летнему школьнику, который обижал детей в школе в Большом Камне. Самостоятельно проучить хулигана решил один из родителей пострадавших детей. Проверку по данному факту начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона, который временно отстранил от обязанностей директора школы.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но судом в удовлетворении ходатайства было отказано. Иную меру пресечения следствие избирать не намерено", - сообщил собеседник агентства.

По данным СК, ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников. При этом, по предварительной версии, обращения родителей пострадавших от хулигана детей в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели. Установлено, что пострадавший ребенок воспитывался только бабушкой. В рамках расследования следователи также выяснят, насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей.