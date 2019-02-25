Авария в Барнауле оставила без водоснабжения несколько улиц

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Порыв на сетях водоснабжения произошел в ночь с воскресенья на понедельник в Барнауле, оставив без воды в минус 10 градусов несколько улиц. Количество домов и социальных объектов, попавших под отключение, уточняется, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе "Росводоканал Барнаул".

"Специалисты Барнаульского водоканала в настоящее время устраняют повреждение на водопроводе на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской, которое произошло сегодня ночью. Сейчас уточняется, сколько жилых домов и социальных объектов попали под отключение", - сообщили в организации.

По данным "Росводоканал Барнаул", идет локализация места повреждения, работают четыре бригады, задействована необходимая техника.

Этой зимой в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей жилищно-коммунального хозяйства в регионе, по данным администрации края, порядка 50-70%.