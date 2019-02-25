Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"По предварительной информации, в 04:50 (01:50 по мск) водитель 1991 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2109, двигался по улицей Троллейной. В пути следования <...> совершил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовой автомобиль Mersedez с прицепом", - сообщили в ведомстве.