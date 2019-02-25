В СК рассказали о состоянии полицейского, получившего ранение под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции, получивший огнестрельные ранения в перестрелке в селе Бахтемир Астраханской области, остается в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Сотрудник полиции пока остается в тяжелом состоянии, он в коме", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из ружья по полицейским в селе Бахтемир. Ответным огнем преступник был ликвидирован, применение оружия признано правомерным. В перестрелке тяжелые ранения получил оперативный сотрудник, следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, личность стрелявшего установлена. Им оказался местный житель, 1977 года рождения.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, у злоумышленника было разрешение на оружие. Мотивы произошедшего выясняются.