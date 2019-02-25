На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ - "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 февраля в городе Соликамске Пермского края неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата законодательного собрания Пермского края. Потерпевший не был ранен и остался жив.

Пострадавшим оказался депутат краевого заксобрания по 12 округу от КПРФ Илья Кузьмин. О нападении он сообщил на своей официальной странице в Facebook.