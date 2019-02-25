Роспотребнадзор проверит достоверность информации о конфетах с червями в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области проверит достоверность информации из социальных сетей о конфетах с червями, которые были куплены в одном из магазинов Новокузнецка. Жалоб в надзорный орган, на основании которых можно бы было инициировать внеплановую проверку, к настоящему моменту не поступало. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела надзора по гигиене питания регионального управления Роспотребнадзора Ирина Антонова.

В минувшие выходные в паблике "Новокузнецк онлайн" в интернете появилось видео шоколадных конфет, в упаковке которых пользователи обнаружили живых червей. Новокузнечанка сообщила, что сладости были куплены в одном из местных магазинов. "Жалоб ни в адрес Новокузнецка [территориального отдела], ни в адрес управления не поступало ни в пятницу, ни сегодня. Ту информацию, которая опубликована в интернете, будем отрабатывать, проводить надзорные мероприятия", - сообщила Антонова.

Также собеседница ТАСС уточнила, что в настоящий момент не установлено, что именно за конфеты изображены на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях.