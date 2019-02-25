В колонии, где содержался Цеповяз, опровергли информацию об отстранении начальника

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Начальник исправительной колонии №3 (ИК-3) в Амурской области, в которой содержался Вячеслав Цеповяз, находится в отпуске, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе учреждения, опровергая информацию в СМИ о его отстранении от должности.

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"В настоящее время начальник исправительной колонии №3 находится в отпуске", - сказали в пресс-службе.

Также там не смогли оперативно уточнить, когда руководитель вернется из отпуска.

Ранее Цеповяза перевели из исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в учреждении, возбужденного после публикаций фото с крабами и шашлыками.