Экологи попросили СК возбудить дело о пропаже косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Коалиция экологических организаций "За свободу косаток и белух" написала письмо в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело о пропаже одной из косаток из центра передержки в бухте Средней в Приморье, называемого экологами "китовой тюрьмой". Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

"Просим вас провести проверку... и возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными в отношении конкретных лиц - руководителей компаний, содержащих косаток и белух в бухте Средней", - говорится в письме на имя председателя СК Александра Бастрыкина.

Экологи также просят следователей обратить внимание на видеозаписи со всех камер наблюдения на территории центра передержки, возможные признаки работы подъемного крана, состояние земельного участка на предмет свежих раскопок для поиска возможного захоронения животных.

В связи с выловом косаток и белух уже расследуется уголовное дело об их незаконной добыче. 22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных.