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Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в управе московского района Коптево

Также в этом здании находятся книжный магазин и управление департамента по делам гражданской обороны САО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют сообщение об угрозе взрыва в управе московского района Коптево на севере столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 3. Там находятся управа по району Коптево, магазин "Дом книги", а также управление департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по Северному административному округу Москвы. На место прибыли сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Также людей эвакуируют из здания Коптевского районного суда Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о "минировании" большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все эти сообщения оказались ложными.

В новость были внесены изменения (11:01 время мск) — добавлен 3-й абзац

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