В Республике Корея начали следствие в отношении посла в РФ по подозрению во взяточничестве

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея начала расследование в отношении посла этой страны в России У Юн Гына, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в понедельник журналистам представители ведомства.

Согласно данным надзорного ведомства, У Юн Гын в апреле 2009 года мог получить 10 млн вон ($8,9 тыс.) от бизнесмена по фамилии Чан за оказание содействия в трудоустройстве его родственника в крупную металлургическую компанию POSCO. Подозреваемый в тот момент был депутатом правящей ныне Демократической партии "Тобуро".

Представители прокуратуры намерены в среду провести первый допрос бизнесмена, который сам обратился в правоохранительные органы после того, как У Юн Гын якобы не выполнил свою часть сделки. Чан утверждает, что депутат вернул ему деньги лишь в 2016 году перед очередными парламентскими выборами из опасений, что этот эпизод может стоить ему карьеры.

Сам посол отвергает все обвинения. По его словам, он ранее брал эту сумму у бизнесмена в долг. У Юн Гын подал против Чана встречный иск за клевету.