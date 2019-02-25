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В Республике Корея начали следствие в отношении посла в РФ по подозрению во взяточничестве

У Юн Гын мог получить $8,9 тыс. от бизнесмена по фамилии Чан за помощь в трудоустройстве его родственника в компанию POSCO

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея начала расследование в отношении посла этой страны в России У Юн Гына, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в понедельник журналистам представители ведомства.

Согласно данным надзорного ведомства, У Юн Гын в апреле 2009 года мог получить 10 млн вон ($8,9 тыс.) от бизнесмена по фамилии Чан за оказание содействия в трудоустройстве его родственника в крупную металлургическую компанию POSCO. Подозреваемый в тот момент был депутатом правящей ныне Демократической партии "Тобуро".

Представители прокуратуры намерены в среду провести первый допрос бизнесмена, который сам обратился в правоохранительные органы после того, как У Юн Гын якобы не выполнил свою часть сделки. Чан утверждает, что депутат вернул ему деньги лишь в 2016 году перед очередными парламентскими выборами из опасений, что этот эпизод может стоить ему карьеры.

Сам посол отвергает все обвинения. По его словам, он ранее брал эту сумму у бизнесмена в долг. У Юн Гын подал против Чана встречный иск за клевету.

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РоссияРеспублика Корея
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