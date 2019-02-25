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Около 100 человек эвакуировали из Гагаринского суда Москвы из-за сообщения о минировании

Здание проверяют специалисты экстренных служб

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Эвакуация объявлена в здании Гагаринского суда в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в доме, расположенном по адресу: улица Донская, дом 11. Там расположен Гагаринский районный суд, откуда эвакуировали порядка 100 человек. Здание проверяют экстренные службы, на место прибыли кинологи с собаками", - сказал собеседник агентства.

Ранее аналогичные сообщения поступили в Мосгорсуд, управу по району Коптево в Москве и общежитие на Востряковском проезде. В этих объектах также была проведена эвакуация.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все эти сообщения оказались ложными.

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