В Петербурге водитель выстрелил в лицо пешеходу после сделанного замечания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Водитель кроссовера Renault, ехавший по тротуару в Санкт-Петербурге, выстрелил из газового пистолета в пешехода после того, как тот сделал нарушителю замечание. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, инцидент произошел 24 февраля днем в Калининском районе города. Мужчина, который переходил дорогу по пешеходному переходу на Тимуровской улице, сделал замечание водителю кроссовера Renault Duster, который ехал по тротуару. "После чего водитель вышел из автомобиля и выстелил из газового пистолета ему в лицо", - отмечается в сообщении.

Полицейские устанавливают личность стрелявшего и все обстоятельства инцидента.