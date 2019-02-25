{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратовской области арестована женщина, пытавшаяся задушить восьмимесячного сына

Как сообщили в СК, женщина полностью признала свою вину, мотивировав свой поступок ссорой с сожителем

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал жительницу Саратовской области, которая пыталась задушить своего сына, она обвиняется в покушении на убийство, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Женщине предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Вину она признала полностью, мотивировав свой поступок ссорой, произошедшей с сожителем. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила собеседница агентства.

По версии следствия, ЧП произошло еще 2 ноября прошлого года, когда 32-летняя женщина, проживающая в городе Балаково, завернула восьмимесячного сына в ватное одеяло, села на него сверху и стала руками сжимать ему грудную клетку. Женщину остановила соседка, которая забежала в квартиру на крики и вызвала медиков. Мальчик был доставлен в больницу с различными травмами, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Позже подозреваемая признала, что действительно планировала убийство, после чего суд заключил ее под стражу на два месяца.

Теги
РоссияСаратовская область
В Москве 10 объектов эвакуированы из-за сообщений об угрозах взрыва
Здания проверяют экстренные службы
Читать полностью