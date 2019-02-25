Гособвинение требует принудительного лечения для фигуранта дела о взрыве газа в Ижевске

ИЖЕВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовал принудительного лечения в отношении обвиняемого во взрыве газа в жилом доме в Ижевске, в результате чего погибли семь человек. Об этом в понедельник сообщила представитель гособвинения Эльвира Юсупзянова в ходе прений сторон на заседании в Верховном суде Удмуртии.

9 ноября 2017 года в Ижевске в результате взрыва бытового газа полностью обрушился угловой подъезд девятиэтажного жилого дома по улице Удмуртской, 26. Погибли семь человек, в том числе двое детей, травмы получили 11 человек, включая трех подростков. Без квартир остались 32 семьи. Правоохранительными органами был задержан житель дома Александр Копытов, который, по версии следствия, на почве личной неприязни к соседям отсоединил шланг от газового крана, открыл его и ушел из дома, оставив закрытыми окна и включенным в розетку холодильник.

"По делу установлены все основания для применения к подсудимому меры принудительного медицинского характера", - сказала Юсупзянова.

Адвокат подзащитного Валентина Чернецева в свою очередь заявила, что согласна с требованиями гособвинения и попросила суд дать Копытову "шанс излечится и вести правомерный образ жизни". По ее словам, Копытов несколько лет страдал от звуковых галлюцинаций и газ включил только для того, чтобы избавиться от голосов в своей голове, и не полагал, что его действия приведут к разрушениям такого характера.

Оглашение приговора состоится 11 марта в 09:00 мск.

Дело слушается с октября прошлого года. Во время судебного расследования подсудимый, который ранее частично признал свою вину, в суде не присутствовал, так как в силу психического заболевания был признан невменяемым, неспособным понимать суть происходящего и давать показания. Его интересы в суде представлял брат Сергей Копытов. Потерпевшими по делу признаны 459 человек.