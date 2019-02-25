В Москве 10 объектов эвакуированы из-за сообщений об угрозах взрыва

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в понедельник в 10 различных объектов в Москве, проведена эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании 10 различных организаций - теплоэлектростанции, зданий Мосгорсуда, управы района Коптево, префектуры, склада АО "Мосэнерго" на Автозаводской улице и ряд других. В целях безопасности на объектах проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, некоторые объекты в настоящий момент уже проверены специалистами экстренных служб. Взрывных устройств не обнаружено.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все эти сообщения оказались ложными.