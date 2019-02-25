В Подмосковье эвакуировали четыре ТЭЦ из-за сообщений об угрозах взрыва

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре теплоэлектростанции эвакуированы в разных населенных пунктах Московской области из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о минировании различных ТЭЦ в нескольких населенных пунктах Подмосковья. В этих зданиях объявлена эвакуация. На место прибыли специалисты экстренных служб", - сообщил собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.