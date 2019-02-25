По факту хищения более 2 млн рублей при реставрации памятника в Волгограде возбуждено дело

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту хищения более 2 млн рублей из федерального бюджета, выделенных на реставрацию памятника героям-связистам времен Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС старший помощник прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Ремонт памятника проводился в период с июня по декабрь 2018 года по контракту территориального управления Росимущества в Волгоградской области с ООО "Производственная организация "Промстройреставрация". После появления в СМИ информации о том, что с памятника, отремонтированного за 4,5 млн рублей, стала осыпаться штукатурка и сходить краска, в регион направили комиссию центрального аппарата Росимущества, областная прокуратура организовала проверку.

"На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда по факту хищения средств федерального бюджета, выделенных на реставрацию объекта культурного наследия, полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Установлено, что подрядной организацией более чем на 2 млн рублей завышена стоимость ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Место, где в 1942-1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной "Ролик") дивизии генерала Ивана Людникова", - сказала старший помощник областного прокурора.

Она уточнила, что ряд реставрационных работ, предусмотренных сметными расчетами, фактически не выполнен, однако денежные средства, выделенные из федерального бюджета на реставрацию памятника в сумме 4 млн 538 тыс. рублей, были получены подрядной организации в полном объеме. "Ход и результаты расследования уголовного дела взяты органами прокуратуры Волгоградской области на контроль",- отметила собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что руководитель территориального управления Росимущества в Волгоградской области Светлана Плюшкина освобождена от должности после проверки центрального аппарата в связи с некачественной реставрацией памятника.