Пострадавшего от тигра жителя Приморья заподозрили в браконьерстве

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Житель Красноармейского района Приморского края, который получил травмы при встрече с тигром, будет привлечен к ответственности за владение незаконным оружием и браконьерство, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

Как сообщал ранее Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Центр "Амурский тигр") 16 февраля в одну из больниц Красноармейского района был доставлен мужчина с травмами от нападения крупного хищника. По мнению директора центра, если человек остается жив после встречи с тигром, то это значит, что он не был целью нападения.

"Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу, тигр, защищаясь, прыгнул на браконьера, который успел сделать один выстрел из ружья. Мы нашли шесть петель на кабана, место трапезы тигра и незаконное оружие, из которого был произведен выстрел", - передает пресс-служба слова директора департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова. Как отмечается в сообщении, за браконьерство и незаконное оружие мужчине грозит уголовная ответственность.

В настоящий момент сотрудники охотнадзора и полиции разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причины поведения тигра. По данным "Центра Тигр", зверь не ранен и не болен, поэтому не представляет опасности для людей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Всего в России обитает около 540 особей. Большинство из них живут в Приморье и Хабаровском крае.