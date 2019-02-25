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Полиция возбудила уголовное дело из-за "черного снега" в Кемеровской области

Как сообщили в региональном управлении МВД, концентрация загрязняющих веществ превышена более чем в два раза

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело из-за загрязнения атмосферы, в результате которого в городе Киселевск из-за угольной пыли выпал черный снег. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

"В полицию поступило обращение от жительницы Киселевска, которая пожаловалась на большое количество выпавшей в городе угольной пыли", - рассказали в ведомстве. 

Сообщается, что по факту случившегося была организована доследственная проверка. Полиция предварительно установила предприятие, которое стало источником загрязнения атмосферы. 

Также специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. Они выяснили, что объем предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ оказался превышен более чем в два раза.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы".

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