Упавшая с крыши мэрии ледяная глыба травмировала жительницу Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Жительница Екатеринбурга получила травму после того, как с крыши городской администрации на нее упала ледяная глыба.

По данным СМИ, инцидент произошел 23 февраля, а у пострадавшей рассечено лицо и ушиблена грудь.

"Информация зарегистрирована и проверяется, где женщина получила травму", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по городу.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга добавили ТАСС, что в настоящее время анализируются видеозаписи из разных источников, проводится расследование.