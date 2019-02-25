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Упавшая с крыши мэрии ледяная глыба травмировала жительницу Екатеринбурга

Сейчас полиция изучает записи с видеокамер наблюдения, чтобы разобраться в деталях произошедшего
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© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Жительница Екатеринбурга получила травму после того, как с крыши городской администрации на нее упала ледяная глыба.

По данным СМИ, инцидент произошел 23 февраля, а у пострадавшей рассечено лицо и ушиблена грудь.

"Информация зарегистрирована и проверяется, где женщина получила травму", - сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по городу.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга добавили ТАСС, что в настоящее время анализируются видеозаписи из разных источников, проводится расследование.

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