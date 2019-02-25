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В Красноярске пнувшую полицейского участницу митинга оштрафовали на 150 тыс. рублей

Также суд обязал злоумышленницу возместить моральный ущерб потерпевшему в размере 20 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Участницу несанкционированного митинга в Красноярске Наталью Подаляк, пнувшую полицейского, приговорили к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде Железнодорожного района Красноярска.

Инцидент произошел в мае 2018 года во время одного из несанкционированных митингов, закончившегося задержаниями некоторых участников акции.

"Подоляк признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применения насилия не опасного для жизни в отношении представителя власти). Она приговорена к штрафу в размере 150 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Также суд обязал Подоляк оплатить полицейскому моральный ущерб в размере 20 тыс. рублей. Подоляк известна в тем, что в 2012 году выдвигала свою кандидатуру на должность мэра Красноярска, но потом сняла свою кандидатуру. Также женщина преподавала в Сибирском федеральном университете, но контракт с ней не был продлен. 

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