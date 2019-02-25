Евкуров: задержанных в Египте студентов из Ингушетии обвиняют в экстремизме

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Основным обвинением, предъявленным студентам из Ингушетии, ранее задержанным в Египте, является экстремизм. На данный момент ведутся поиски пятого пропавшего, который мог быть вербовщиком, сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позже некоторых отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.

"Четверо студентов, которые задержаны, уехали без ведома родителей, и там есть такая форма обучения, когда в мечети обучаются не по госпрограмме. И основное обвинение, предъявленное нашим ребятам, - это экстремизм, который присутствует в этих мечетях, где их обучали. Мы занимаемся этим вопросом и делаем все, чтобы разобраться в ситуации и помочь, но помочь таким образом, чтобы вытащить их сюда, а здесь наши спецслужбы с ними все равно будут заниматься и разбираться, с какой целью они туда поехали и с кем они там связались, почему они попали в поле зрения спецслужб Египта", - сказал Евкуров.

По его словам, пятый пропавший мог оказаться вербовщиком, под влияние которого попали не только задержанные студенты из Ингушетии, но и выходцы из других регионов России.

"Мы сейчас проверяем след пятого пропавшего, некоего Дугиева, который, как только появился в их кругу, после этого они как раз и пропали. По нашей информации, этот Дугиев давно на контроле у спецслужб определенных стран. Есть такая информация, которую мы сейчас проверяем, что в ряде случаев этот Дугиев замешан - как только он появляется и исчезает, люди попадают", - отметил глава региона.

Евкуров добавил, что на данный момент в египетских вузах проходят обучение порядка 48 студентов из Ингушетии, которым оказывается поддержка от властей региона.