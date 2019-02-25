{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

СБУ возбудила дела в отношении семи офицеров РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Среди них - командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников и командующий Черноморским флотом Александр Моисеев

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих по делу о "развязывании агрессивной войны" из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в понедельник сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"16 февраля 2019... следователями Службы безопасности Украины в Одесской области, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 [совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией] и ч. 2 ст. 437 [планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны] Уголовного кодекса Украины, семи военнослужащим Российской Федерации", - написал он в Facebook.

В частности, по данным Лысенко, дела возбуждены в отношении командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом Александра Моисеева, а также пяти военнослужащих Пограничного управления ФСБ по республике Крым.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
Путину сообщат о письме Baring Vostok по делу Калви
Компания попросила президента взять дело под личный контроль
Читать полностью