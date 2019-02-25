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Нарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом

Начальника колонии, где отбывал наказание Цеповяз, уволят после выхода из отпуска

Ранее Цеповяза перевели из исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Начальник исправительной колонии № 3, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, будет уволен сразу после выхода из отпуска, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе учреждения.

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"В настоящий момент начальник исправительной колонии № 3 находится в отпуске с последующим увольнением", - сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

Ранее Цеповяза перевели из исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области в СИЗО Хабаровска для проведения с ним следственных действий в рамках расследуемого центральным аппаратом СК уголовного дела о превышении полномочий в учреждении, возбужденного после публикаций фото с крабами и шашлыками.

Теги
РоссияНарушение тюремного режима Вячеславом Цеповязом
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