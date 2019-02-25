Путину сообщат о письме Baring Vostok по делу Калви

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что главе государства будет доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве. Пока же, по словам представителя Кремля, ему не известно, получил ли уже соответствующее письмо Владимир Путин.

"Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось, - сказал Песков. - Но, по крайней мере, об опубликованном в СМИ письме, безусловно, мы будем докладывать президенту".