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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Путину сообщат о письме Baring Vostok по делу Калви

Компания попросила президента взять дело под личный контроль
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что главе государства будет доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве. Пока же, по словам представителя Кремля, ему не известно, получил ли уже соответствующее письмо Владимир Путин.

"Мне не известно, видел ли президент письмо и как оно передавалось, - сказал Песков. - Но, по крайней мере, об опубликованном в СМИ письме, безусловно, мы будем докладывать президенту".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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