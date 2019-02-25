Суд продлил арест одному из фигурантов дела об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы по ходатайству следственных органов продлил на два месяца срок ареста бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является одним из трех фигурантов дела о групповом изнасиловании дознавателя в отделе полиции, сообщил ТАСС в понедельник адвокат обвиняемого Аслям Халиков.

"Продлили арест до 30 апреля", - сказал он, добавив, что намерен обжаловать решение суда.

В суде ТАСС сообщили, что продление ареста двум другим подозреваемым состоится 26 и 27 февраля.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району - 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел, ранее суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая также была уволена из органов МВД по результатам внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.