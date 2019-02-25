В Москве задержанный за драку мужчина избил дознавателя в отделе полиции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Приезжий из Хабаровского края нанес побои сотруднице полиции в здании ОВД по Таганскому району в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В минувшие выходные в одном из ресторанов, расположенных по адресу: Волгоградский проспект, 4а, произошла драка. В ОВД по Таганскому району полицейские доставили двух ее предполагаемых участников. Там они стали вести себя вызывающе, оскорблять сотрудников органов внутренних дел. Один из задержанных ударил девушку - дознавателя полиции 1993 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у сотрудницы полиции диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки. По факту случившегося начата доследственная проверка.