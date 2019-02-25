На Сахалине от гриппа умерли три человека

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Три жителя Сахалинской области скончались в феврале, по предварительным данным, от вируса гриппа А(H1N1) (свиной грипп). Это первые случаи смерти от гриппа в регионе с начала 2019 года и за весь 2018 год, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного минздрава.

"В феврале зафиксировано три случая с летальным исходом: две женщины и один четырехлетний мальчик. Это первые случаи с летальным исходом от гриппа в этом году. В прошлом году не было ни одного случая", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, все три умерших человека не были привиты от гриппа. Кроме того, позднее обращение за медицинской помощью вызвало осложнения. Сейчас ожидаются заключения специалистов для официального подтверждения того, что причиной смерти стал вирус гриппа А(H1N1).

На Камчатке, помимо свиного гриппа, появились первые случаи заболеваний гонконгским гриппом А(H3N2). Всего лабораторно подтверждено 20 случаев.