С начала избирательной кампании на Украине открыли 90 уголовных дел

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины запустило онлайн-систему мониторинга нарушений избирательного процесса в стране, в настоящее время уже зарегистрировано 90 уголовных дел и составлено 424 административных протокола. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе презентации системы на брифинге в Киеве.

"Согласно данным системы, в полицию поступило 1892 заявления с начала избирательной кампании. По данным заявлениям начато 90 уголовных дел и составлено 424 административных протокола", - сказал министр. Аваков также уточнил, что только за прошедшие сутки зафиксировано 41 заявление о нарушении избирательного процесса. Нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества и хулиганством.

В понедельник МВД в тестовом режиме запустило работу аналитического портала для публичного мониторинга правонарушений в ходе избирательного процесса. По словам Авакова, система позволит вести мониторинг административных, уголовных и других нарушений, связанных с выборами, в режиме реального времени вплоть до дня выборов, а после выборов эта информация будет доступна в архиве.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.