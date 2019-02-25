Водителя, насмерть сбившего двух человек на Невском проспекте Петербурга, отправили в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Мурада Касымова - предполагаемого виновника ДТП на Невском проспекте, где в ночь на воскресенье иномарка врезалась в толпу прохожих, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала судья Екатерина Ботанцова.

Ранее сообщалось, что возле здания бизнес-центра "Невский Плаза" BMW X-6 выехал на тротуар и врезался в людей. Гражданин США и жительница Москвы погибли на месте, троих людей госпитализировали. В начале судебного заседания по избранию меры пресечения фигурант заявил, что раскаивается.

После ДТП Касымов не стал скрываться, его задержали на месте происшествия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Санкт-Петербургу оперативно подключиться к выяснению обстоятельств ДТП на Невском проспекте. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

В пресс-службе ГУ МВД журналистам сообщили, что задержанного лишили водительских прав еще в ноябре прошлого года. В управлении также отметили, что перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар. Полиция вменила водителю нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвинение по соответствующей статье ему уже предъявили.

Троих пострадавших доставили в Мариинскую больницу. Одна женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, двое мужчин - в состоянии средней тяжести.