Второе уголовное дело возбудили на бизнесмена, устроившего погром в "Москва-Сити"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Предприниматель из Красногорска Валерий Немировский, который устроил погром в офисе в комплексе "Москва-Сити" в январе, ранее разнес стриптиз-клуб в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь с 15 на 16 января нынешнего года Немировский приехал в стриптиз-клуб Roxbury, где у него возник конфликт с сотрудниками охраны. После него он заблокировал своим внедорожником дверь заведения, оторвал кафельную плитку от входных ступенек, разбил куском этой плитки камеры видеонаблюдения клуба и скрылся", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сразу после этого инцидента администрация клуба обратилась в полицию, и 22 февраля в отношении Немировского было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулигантство").

24 января бизнесмен после неудачных переговоров разгромил офис Capital Group в башне "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити". Ущерб от его действий составил 1 млн рублей. Кроме того, на парковке он оторвал госномер у чужого автомобиля Rolls-Royce. Немировский пояснил, что совершил противоправные действия из-за "возникших финансовых проблем" и в связи с тем, что у него "идет бракоразводный процесс".

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). Немировский находится под подпиской о невыезде.