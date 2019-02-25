Решение суда по обвинению главреда Tut.by огласят 4 марта

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд Заводского района Минска 4 марта огласит решение по уголовному делу в отношении главного редактора белорусского портала Tut.by Марины Золотовой, обвиняемой в бездействии должностного лица в рамках "дела БелТА". Об этом сообщил в понедельник судья Александр Петраш, председательствующий на процессе.

В ходе состоявшихся судебных прений государственный обвинитель попросила суд признать Золотову виновной в бездействии должностного лица и наказать ее штрафом в размере 1 тыс. базовых величин (25,5 тыс. белорусских рублей - около $11,9 тыс.). Прокурор Юлия Харчейкина считает, что Золотова должна была "принять должные меры для воспрепятствования" несанкционированному доступу сотрудников Tut.by к компьютерной информации БелТА.

Адвокат Золотровой Марина Воробьева попросила суд оправдать свою подзащитную в связи отсутствием в ее действиях состава правонарушения. Сама обвиняемая надеется на справедливое решение суда. "Тот, кто придумал этот процесс, наверное, не очень хорошо представлял себе его последствия. Надеюсь, суд примет справедливое решение", - отметила Золотова, выступая в суде с последним словом.

История вопроса

Золотова обвиняется по ч. 2 статьи 425 УК Белоруссии ("Бездействие должностного лица"). Норма предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Главный редактор Tut.by осталась единственной обвиняемой по нашумевшему "делу БелТА". Всего в рамках этого дела проходили 15 человек, из них 14 обвинялись по ч. 2 ст. 349 ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации"). Уголовное преследование в отношении них было прекращено после погашения ущерба и выплаты административных штрафов.

7 - 8 августа 2018 года в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА в офисах крупнейшего в республике информационного интернет-ресурса Tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.