Два человека пострадали в перестрелке в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате перестрелки между тремя мужчинами в Ростовской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте областного ГУ МВД России.

"В ходе конфликта трое мужчин открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов. В результате инцидента двое из них получили различные травмы и были госпитализированы. Один из участников задержан и доставлен в районный отдел полиции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по факту произошедшего проводится проверка.