С владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" намерены взыскать 1 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван может избежать уголовной ответственности, уплатив 1 млрд рублей недоимки по налогам. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"С признанием вины Белойваном для урегулирования налоговых претензий ведется подготовка к подписанию с ФНС России мирового соглашения, согласно которому обвиняемый в течение трех лет уплатит в бюджет суммы недоимки по налогам, а также суммы пеней и штрафа в общей сумме более 1 млрд рублей", - сообщила Иванова.

По данным следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван организовал работу так, что в кассах не пробивали чеки и не принимали к оплате банковские карты в восьми ресторанах сети. Он привлек "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли в памяти системы R-Keeper (система автоматизации предприятий общественного питания) наиболее дорогостоящие заказы за день, уменьшая таким образом сведения о количестве заказов и их стоимости. "После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях. Всего таким образом от уплаты налогов Белойваном было сокрыто более 650 млн рублей", - сообщила представитель ГСУ.

После блокировки счетов восьми ресторанов с целью возмещения ущерба Белойван продолжил деятельность от лица других юридических лиц. Следствие установило аффилированные ему организации и наложило арест на их счета.

Как сообщила Иванова, следствие и налоговый орган впервые выставили налоговые посты, при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. "Всего в период их работы было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн рублей. С целью возмещения недоимки по налогам в процессе расследования уголовного дела установлено и арестовано имущество Белойвана, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму примерно 400 млн рублей", - сказала Иванова.

Расследование в отношении Белойвана завершено, он обвиняется по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). В ходе расследования несколько десятков сотрудников сети, а также деловые партнеры подтвердили причастность Белойвана к преступлениям. Дело направлено в Басманный суд Москвы. Согласно инкриминируемой Белойвану статье, обвиняемый, впервые совершивший данное преступление и уплативший недоимку по налогам, пени и штраф, освобождается от уголовной ответственности.