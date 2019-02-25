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Полиция начала проверку после избиения директора школы в Москве

Напавшего на директора мужчину задержали

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственную проверку по факту избиения директора школы в Южном Бутово. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Инцидент произошел в одном из зданий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Москвы "Школа № 2109". Как пояснил Титов, директор встречалась с воспитателем входящего в ГБОУ детсада, на которого поступали жалобы со стороны родителей воспитанников. "На встречу с руководством воспитатель пришла со своим братом, который в ходе беседы ударил директора находившимся в его руках пакетом. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции мужчина был задержан", - сказал представитель ГУ МВД, отметив, что по данному факту проводится проверка.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что мужчина ворвался в здание школы № 2109, расположенной в столичном районе Южное Бутово, и избил директора гаечным ключом. "Нападавший нанес директору Любови Егоровой несколько ударов гаечным ключом. Причиной инцидента стало то, что директор понизила в должности учительницу, которая доводится сестрой правонарушителю. Он задержан", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавшая госпитализирована.

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